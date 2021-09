Prende fuoco una palazzina in centro a Pescara: il video

Domenica di paura in centro a Pescara. Alle ore 18.00 circa 11 uomini e 5 mezzi del Comando provinciale VVF di Pescara sono intervenuti in via Cesare Battisti a causa di un incendio appartamento sviluppatosi al 4 piano di un palazzo.



La squadra dei pompieri giunta sul posto ha iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento dei roghi, la cui origine non è chiara: forse un possibile corto circuito all’impianto elettrico. L'intervento é in corso, di seguito il video pubblicato da AbruzzoIndependent.it.