Politica: si è dimessa la sindaca di Sulmona Annamaria Casini

IL SINDACO DI SULMONA SI E' DIMESSO. La sindaca di Sulmona Annamaria Casini si è dimessa ieri pomeriggio dopo aver abbandonato l'aula consiliare mentre era in corso la discussione sulla riclassificazione dell'ospedale di Sulmona. Una sessione dell'assemblea cittadina che ha fatto riesplodere la crisi all'interno della maggioranza. "Il mio è un atto di grande coraggio in quanto ritengo che non sia rispettoso nei confronti della città restare a lottare inutilmente tra le beghe politiche o presunte tali, che nulla hanno a che fare con il mio modo di intendere la politica e di operare per risolvere i problemi di Sulmona". Così' la sindaca dimissionaria in una lettera nella quale ha spiegato le sue ragioni. "La coalizione che ha sostenuto questo progetto oggi ha dimostrato di essere di fatto venuta meno, attraverso azioni ed omissioni indebolendo il progetto politico che doveva essere di reale cambiamento, per ideali e azioni. Oggi c'è stata l'ultima e più grave dimostrazione di come si stia giocando sulla pelle delle persone e della città. E a questo gioco io non ci sto. Ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità rispetto ad un progetto che non è solo del sindaco, ma è di un intero gruppo, una maggioranza incartata su discussioni sterili che poco hanno a che fare con il bene di Sulmona". Quindi la stoccata ai giovani consiglieri che secondo il progetto civico da lei sostenuto, dovevano essere i giovani del cambiamento. "Non hanno avuto il coraggio nè la giusta maturità di affrontare in modo deciso i problemi per portarli ad una risoluzione positiva insieme o di rinunciare alla poltrona. Mi assumo, come ho sempre fatto, le mie responsabilità e anche per loro conto, con grande dolore e rammarico per tutto quanto avrei voluto continuare a fare per la mia città, ho deciso di concludere il mandato prematuramente".

Adesso ci sono 20 giorni per revocare questa decisione e ritirare le dimissioni. In alternativa è previsto l'arrivo del commissario per la gestione degli affari urgenti fino alle prossime elezioni amministrative che dovrebbero tenersi o con le regionali, in autunno, oppure in primavera 2019. La casini si era già dimessa lo scorso anno per la questione del gasdotto Snam, ma in quella circostanza la politica ovidiana torno' sulla sua decisione. Chissa' cosa accadrà questa volta.

Redazione Independent