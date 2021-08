Politica: il consigliere regionale pentastellato Cipolletti passa al Gruppo Misto

Il Consigliere regionale Marco Cipolletti lascia il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e aderisce al “Gruppo Misto” come componente di minoranza, in applicazione dell’art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Lo certifica la delibera n.116 dell’Ufficio di Presidenza dello scorso 6 agosto.