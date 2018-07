POLITICA ITALIA: "MARETTA" TRA I DUE PARTITI DI MAGGIORANZA. C'e' un malessere contro la Lega, che cerca di monopolizzare il governo. Ci sono citiche nel Movimento 5 stelle contro Luigi Di Maio da parte dei suoi uomini. Non dovrebbe meravigliare. Negli Stati Uniti, per esempio, un gruppetto di repubblicani spesso da' addosso a Donald Trump. Possono, comunque, queste agitazioni interne dei due partiti di maggiioranza, creare una seria crisi? Solo se gli stessi due partiti lo desiderano. Pero' non credo. Ci sono programmi da svolgere, altro chd polemiche. Il Ministro del Lavoro torna a parlare del reddito di cittadinanza ma non ha ancora dato dettagli esatti su come realizzare il progetto. Ricorda soltanto che potrebbero usare il denaro che l'Unione Europea da' all'Italia (circa 12 miliardi). Negli Stati Uniti sono in molti oggi a sostenere l'idea di utilizzare la somma che eventualmente impiegherebbero per realizzare il reddito di cittadinanza, in nuovi lavori, in investimenti che diano profitti. Cervelli al lavoro per creare il "miracolo". Chissa!

Benny Manocchia (USA)