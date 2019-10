PNEUMATICI, IN ITALIA SALE IL NUMERO DI CHI UTILIZZA I 4 SEASON. Ogni tanto è bene analizzare quelle che sono le statistiche per quanto riguarda la vendita degli pneumatici. Ciò serve per riuscire a comprendere quelle che sono le ultime tendenze in fatto di gomme ed abitudini automobilistiche. Secondo gli ultimi dati raccolti dall'istituto ETRMA gli automobilisti italiani preferiscono quelli che sono i pneumatici conosciuti come all season. Quali sono le particolarità di questi pneumatici? Ebbene, gli pneumatici all season possono essere utilizzati durante tutte le stagioni dell'anno, facendo risparmiare a coloro che sono costantemente in viaggio il montaggio delle ruote durante le diverse fasi dell'anno. Ma ci sono anche altre caratteristiche presenti nei pneumatici all season. Occorre quindi effettuare un'analisi completa in base ai dati raccolti, riuscendo a comprendere quelle che sono le ragioni dietro questa comune scelta.



PNEUMATICI ALL SEASON: PERCHE' VENGONO SCELTI IN MODO FREQUENTE? Per comprendere perché le gomme all season riescono ad ottenere questo successo, bisogna fare un esame in merito a quelle che sono le condizioni degli automobilisti in questo periodo. In primo luogo infatti, molti scelgono una soluzione pratica che permetta di risparmiare tempo e denaro.



Gli pneumatici all season possono essere utilizzati sempre, con prestazioni che risultano essere soddisfacenti con qualsiasi stato dell'asfalto. Difatti, è vero che forse gli pneumatici all season costano di più ed in un contesto economico che punta sempre al risparmio, ciò sembra in assoluto un controsenso. Tuttavia, occorre considerare che se si analizzano i costi nel lungo periodo, il rapporto qualità/prezzo delle gomme all season risulta essere assolutamente soddisfacente.



Ancora, bisogna considerare che molti scelgono di ottenere una guida confortevole durante ogni periodo dell'anno. Le gomme all season infatti, risultano essere adatte per una guida comoda, senza stress, confortevole in ogni momento. Per questa ragione le gomme all season sono adatte a qualsiasi tipologia di guidatore. Infine, ogni guidatore non deve neanche preoccuparsi delle diverse ordinanze presenti in zone particolari del territorio italiano, come ad esempio le regioni montagnose che sono soggette a fenomeni meteorologici come neve oppure ghiaccio.



I VANTAGGI DEGLI PNEUMATICI ALL SEASON RISPETTO A QUELLI CLASSICI. Per analizzare ancor di più il successo degli pneumatici all season, occorre fare una sorta di veloce comparazione con quelli che sono i comuni strumenti utilizzati nei periodi invernali ed estivi. Un primo fattore che gioca a favore degli all season sta nello stoccaggio delle gomme non utilizzate. Ogni qualvolta si cambiano pneumatici estivi o viceversa, le gomme che per un determinato periodo di tempo non vengono utilizzate devono essere stoccate in modo corretto. Ciò rappresenta un problema per coloro che non possiedono uno spazio adatto per posizionare temporaneamente gli pneumatici inutilizzati. A volte, alcuni sono costretti a spendere del denaro per lo stoccaggio pneumatici dal gommista di fiducia. Gli all season invece, eliminano questo problema, definitivamente.



Un'altra differenza favorevole alle gomme all season sta nella revisione e nel controllo che occorre effettuare periodicamente. Bisogna considerare che le gomme all season sono solo quattro e possono essere controllate in modo veloce ma dettagliato, senza stressarsi troppo. Con pneumatici tradizionali invece, occorre controllare il doppio delle gomme e ciò in percentuale implica che possono essere riscontrati anche il doppio dei danni o delle sostituzioni che occorre apportare.

In ultima analisi quindi, anche se molti sono ancora legati alle gomme tradizionali, può sembrare un eccellente investimento quello di puntare sugli pneumatici all season, sicuri e resistenti durante ogni periodo dell'anno. Non c'è affatto da stupirsi se queste gomme stanno scalando posizioni per quanto riguarda l'indice di gradimento degli automobilisti comuni.

Redazione Independent