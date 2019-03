Pizzicata in Aeroporto con 60mila euro. La Finanza gliene sequestra la metÃ 

GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI VALUTARI, FERMATA IN AEROPORTO BELGA IN POSSESSO DI OLTRE 63.000 EURO. Prosegue l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalità economica e della movimentazione transfrontaliera dei capitali. Sono le 15 circa quando le Fiamme Gialle, congiuntamente a Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, fermano nell’area doganale dell’aeroporto di Pescara una donna in partenza per il Belgio (Charleroi).

La cittadina belga negava di detenere valuta; i verbalizzanti, ma gli esperti operatori al varco, non persuasi da quanto dichiarato sul momento dalla donna, provvedevano ad effettuare un controllo sul bagaglio a mano. E di fatti all’esito venivano rinvenuti, abilmente occultati, tra l’altro nella maggior parte in pezzi da 500 euro, oltre 60.000,00 Euro.

Alle successive domande la donna ha risposto che la valuta trovata in suo possesso era frutto di risparmi e che sarebbe servita per l’acquisto di immobili.

E’ stato eseguito il sequestro amministrativo della somma di oltre Euro 26.000, pari al 50% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro (limite di movimentazione ammesso al seguito della persona, somma oltre la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria).

La Guardia di Finanza di Pescara, da gennaio 2018 ad oggi ha eseguito, con particolare riferimento alle aree aeroportuali, oltre nr. 1.200 controlli in materia di valuta, monitorando movimentazioni di danaro per oltre Euro 4.000.000 accertando, in tale ambito, 42 casi di irregolare esportazione di capitali all’estero in violazione alle normative di settore, accertando violazioni per 400.000.

Ancora una volta è stata monitorata ogni forma di illegalità economica, senza tralasciare i controlli in aeroporto in materia valutaria, strategici in questo particolare momento storico.

Redazione Independent