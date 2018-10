Pescatore ritrovato vivo da un natante dopo oltre 30 ore in mare. Adesso è in ospedale

IL PESCATORE DI MARTINSICURO E' VIVO! E’ stato ritrovato vivo a sette miglia dalla costa tra Pescara e Francavilla al Mare. Giovanni Amodio, il pescatore di Martinsicuro di cui si erano perse le tracce dalla mezzanotte di venerdì, dopo un incidente durante una battuta di pesca. A notarlo, in acqua, è stato un natante in transito che lo ha caricato a bordo.

Il giovane è stato tratto in salvo intorno alle 16.30 e poi preso in carico dalla Capitaneria di Porto di Pescara. E' stato immediatamente trasportato in ospedale.

Redazione Independent