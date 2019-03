Pescara: uomo trovato senza vita in uno stabile abbandonato

CADAVERE A PESCARA: E' UN UOMO DI 42 ANNI. Il cadavere di un uomo adulto è stato ritrovato al'interno di uno stabile abbandonato in via San Comizio a Pescara.

Secondo quanto si è appreso appartiene ad un cittadino extracomunitario di 42 anni che, stando allaricognizione cadaverica del medico legale, sarebbe deceduto per cause naturali. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'Ospedale di Pescara per la riconsegna ai familiari, come disposto dalla Autorita’ Giudiziaria.

Redazione Independent