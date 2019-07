Pescara, uomo muore dopo lite in strada. Fermato un ventenne

TRAGEDIA A PESCARA: UOMO MUORE DOPO LITE IN STRADA. Un uomo di 56 anni e' morto al culmine di una lite scoppiata, a quanto si apprende dalle prime informazioni, per questioni di viabilita' . Secondo i Carabinieri si tratta di omicidio preterintenzionale ma al momento non c'è un capo d'accusa preciso. Gli uomini dell'Arma hanno individuato, poco dopo, un ventenne del posto che guidava un Suv di colore chiaro. Il fatto si e' consumato ieri sera in via della Pineta a Pescara, in zona stadio. Inutile l'intervento del 118. Sul posto anche il sindaco Carlo Masci. Non sono chiare le cause della morte. Il ragazzo e' stato interrogato ede' indagato a piede libero ma non per omicidio preterintenzionale. Lunedi' verrra eseguita l' autopsia sul corpo della vittima.

Redazione Independent