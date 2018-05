Pescara piange la scomparsa dell'artista totale Pablosax

PESCARA PIANGE PABLOSAX "ARTISTA TOTALE". "Cavalco la scena artistica e psichedelica

dall'inizio degli anni 80 esponendo ed esibendomi in musei, centri sociali, discoteche pubs e cantine". Si definiva così Paolo Sponsilli in arte "Pablosax" sul suo sito personale. Aveva 61 anni ed è deceduto in ospedale, nella sua Pescara che lo piange, a causa di un'emorragia cerebrale. Musicista (suonava il sax), pittore, scultore, poeta e performer, ambientalista convinto e ciclista devoto: un artista totale impegnato. Adorava il mare tanto è vero che moltissime delle sue opere avevano come tema l'acqua marina e le sue meravigliose creature.

Di lui scrisse Massimo Pamio:

"...Mi sono chiesto se la città di Pescara possa avere un senso senza Pablosax;

la mia risposta è stata no! Per i seguenti motivi:

Pablosax è una istituzione, e a Pescara le istituzioni sono latitanti.

Pablosax è metà carne e metà pesce, mentre Pescara è una città nè carne nè pesce.

Pablosax ha 5 spiriti: quello della carne, della mente, dell'anima, del cuore e il pranico;

Pescara ha solo quello commerciale...".

Ecco Pablo era un patrimonio di tutti. Esattamente come le sue opere sparse nelle case di tanti amici e nei mille locali della notte che frequentava. Anche se, purtroppo, sono in molti a scoprirlo solamente adesso.

Redazione Independent