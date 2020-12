PESCARA PIANGE LA PREMATURA SCOMPARSA DI GIOVANNA DI MICHELE. Pescara piange Giovanna Di Michele, scomparsa prematuramente a soli 46 anni. "La vita e' una cosa meravigliosa! " era una sua consueta frase ed il motto che la rappresentava. Giovanna avrebbe compiuto 47 anni il giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, ma ha perso la battaglia contro una malattia di cui era venuta a conoscenza solo un mese prima. Era ricoverata all' ospedale Can Misses di Ibiza, l'isola delle Baleari dove da lungo tempo si era trasferita per lavorare nel settore immobiliare.

Si e' spenta la mattina dal 13 dicembre, amorevolmente assistita dalla sua famiglia.

Commoventi le parole di cordoglio e i ricordi dei suoi tantissimi amici sui social. Giovanna ci lascia troppo presto con la bellezza, la generosita' d'animo e la voglia di vivere che la contraddistinguono.

I funerali si terranno il 24 dicembre, giorno del suo compleanno, nella Chiesa San Luigi Gonzaga di Pescara, presso l' omonima piazza, alle ore 15. Riposa in pace, anima bella!

Enza Pietrangelo