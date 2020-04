Pescara piange Antonello Bianco, altra vittima del Coronavirus

PESCARA PIANGE L'IMPRENDITORE ANTONELLO BIANCO. Antonello Bianco e' l' ultima vittima in ordine di tempo del Coronavirus. Conosciutissimo in citta' per l' attivita' di famiglia storici edicolanti di Piazza Duca, Bianco era ricoverato in terapia intensiva presso l' ospedale di Pescara da due settimane. Purtroppo il quadro clinico si e' aggravato ed il 58enne pescarese, sportivo amante di varie discipline (calcio, vela, tennis e podismo), non ce l'ha fatta.

IL RICORDO DEL PARTER SPORTIVO. Nel giorno del decimo anniversario della storica promozione in serie A dell' Acqua&Sapone Unigross, una tristissima notizia ha funestato il club della famiglia Barbarossa. Si e' spento questa mattina allì ospedale civile di Pescara, a soli 58 anni, Antonello Bianco, rappresentante di varie aziende del circuito Acqua&Sapone. Bianco non era solo uno storico partner commerciale della societa' di futsal nerazzurra, oltre che grande tifoso e appassionato. Era un amico di tutti all' interno della nostra famiglia. Un punto fermo. Uomo atletico e sportivo. La sua scomparsa in questi giorni drammatici di emergenza sanitaria mondiale e' un colpo al cuore per la societa' , un dolore infinito per tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato il sorriso e la professionalita'. " Il ricordo di Antonello, persona squisita che da anni ormai era al nostro fianco, ci accompagnera' per sempre ", le parole commosse dell' a.d. Tony Colatriano.

La redazione di Abruzzo Independent porge le piu' sentite condoglianze alla famiglia Bianco, alla moglie, alla figlia, ai fratelli Mario, Gianluca e Monica, ai parenti tutti per la tragedia immane che li ha colpiti.

Redazione Independent