Pescara: l'avvocato Carlo Masci di Forza Italia proclamato sindaco della citta'

L'AVVOCATO CARLO MASCI PROCLAMATO SINDACO DI PESCARA. L'avvocato Carlo Masci, 60 anni, è stato proclamato questa mattina sindaco della Città di Pescara. Masci, esponente di Forza Italia un lunghissimo curriculum politico, ha vinto al primo turno le elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo delle cariche di primo cittadino e del Consiglio comunale con il 51,33% delle preferenze.

LA CARRIERA POLITICA. Entrato in politica nel 1994 alla guida di una lista civica ha ricoperto la carica di assessore durante i due mandati del sindaco Carlo Pace. Nel 2003 perde le elezioni contro Luciano D'Alfonso. Nel 2004 si candida alla presidenza della Provincia ma viene sconfitto da Giuseppe De Dominicis. Quattro anni dopo si candida ancora come sindaco ma viene di nuovo battuto da D'Alfonso. Nel 2009 viene eletto in Consiglio Regionale d'Abruzzo con la lista civica 'Rialzati Abruzzo' e diventa assessore al Bilancio. Nel 2014 torna in Consiglio comunale a Pescara con Forza Italia.

Durante il suo discorso ha voluto rigraziare la coalizione che lo ha sostenuto ed, in particolare, l'amico Carlo Pace, già primo cittadino pescarese scomparso in seguito ad un incidente stradale il 28 marzo 2017.

Irrisolto il nodo della Giunta che verrà in quanto la Lega, primo partito per preferenze, chiede da quattro a sei assessorati.

