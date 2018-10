Pescara: in casa con una pistola rubata, 70 pallottole e droga. Arrestato 24enne

PESCARA: IN CASA AVEVA UNA PISTOLA RUBATA, 70 PALLOTTOLE E DROGA. ARRESTATO. Ieri la Polizia di Stato ha arrestato B.M., orvietano 24enne di origini pescaresi, che in un’abitazione di via Lago di Capestrano deteneva una rivoltella Taurus mod. 96 cal. 22, corredata da 70 cartucce, rubata nel 2014. Gli Agenti della Squadra Mobile di Pescara gli sono piombati in casa una volta avute delle indicazioni confidenziali sul possesso abusivo di armi e droga. Oltre alla pistola e al munizionamento, B.M. veniva trovato in possesso di 5 bustine di marijuana da circa 1 grammo ciascuno e di un bilancino di precisione.

Il giovane è stato tratto in arresto per rispondere dei reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Titolare delle indagini Sost. Proc. della Repubblica di Pescara d.ssa Marina Tommolini.

Redazione Independent