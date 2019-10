Pescara: il 'droga market' di via Tavo nel servizio di Striscia la Notizia

PESCARA: IL DROGA MARKET DI RANCITELLI. La zona e' dichiarata "pericolosa" persino da un motore di ricerca utilizzatissimo: parliamo del 'Ferro di Cavallo' di via Tavo, nel quartiere Rancitelli a Pescara. L'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti detto 'Abbombazza' e' stato il protagonista di un servizio andato in ondo ieri sera su Canale 5 e sfociato, purtroppo, in una aggressione da parte dei residenti: un collaboratore giornalista di 34 anni e' stato preso a calci poiche' stava filmando le immagini di un arresto per droga in diretta.

Di sicuro per la Citta di Pescara, ieri, non e' stata una bella pubblicità!

Redazione Independent