Pescara: da stasera si fa sul serio, contro l'Olbia dentro o fuori in novanta minuti

Esordio stagionale per il Pescara di mister Gaetano Auteri. Questa sera prima uscita ufficiale per il Pescara che affronterà l'Olbia nel match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Lega Pro. Sarà una prima assoluta per le due formazioni, nessun precedente infatti tra le due società, entrambe inserite nel Girone B di Lega Pro. Questo primo turno di gioca in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità€ al termine dei novanta minuti di gioco verranno disputati i supplementari. In caso di ulteriore parità si procederà con la lotteria dei rigori. La vincente, nel secondo turno, sfida una tra Grosseto e Campobasso. Un vero e proprio primo banco di prova per i biancoazzurri con una rosa ancora da puntellare. Dopo oltre un anno torneranno sugli spalti, seppur in numero limitato, i tifosi. All'Adriatico-Cornacchia si potrà accedere esclusivamente se in possesso di Green pass (e documento d’identità). Chi non fosse in possesso del suddetto requisito non potrà in alcun caso avere accesso all'impianto. Ultima curiosità: sarà derby per il numero uno sardo: il presidente dell'Olbia è il pescarese 47enne Alessandro Marino, imprenditore vicino a Tommaso Giulini (presidente del Cagliari). E' stato vicepresidente della Fluorsid group, la società che opera nel settore delle estrazioni a Macchiareddu, presieduta proprio da Giulini; laureato alla Bocconi, ha conseguito il dottorato alla Wharton School, negli Stati Uniti, ed è faculty member alla Luiss.

I convocati di mister Autieri:

3 Raffaele Di Gennaro, 1 Nicolò Radaelli, 22 Alessandro Sorrentino, 23 Tommaso Cancellotti, 18 Mirko Drudi, 38 Paolo Frascatore, 5 Juliàn Illanes, 28 Gianmarco Ingrosso, 29 Mardochee Nzita, 3 Alessio Rasi, 27 Davide Veroli, 13 Davide Zappella, 31 Massimiliano Busellato, 8 Ledian Memushaj, 21 Marco Pompetti, 6 Mirko Valdifiori, 24 Miloš Bobic, 52 Marco Chiarella, 7 Eugenio D’Ursi, 30 Michael De Marchi, 19 Andrea Di Grazia, 11 Cristian Galano, 9 Franco Ferrari, 10 Guido Marilungo.

Dirige l'incontro Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato da Andrea Cecchi di Roma 1 e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto uomo Claudio Petrella di Viterbo.

Costantino Spina