PESCARA PORTANUOVA: UOMO NEI GUAI PER POSSESSO DI QUASI DUE CHILI DI MARIJUANA. Ancora un arresto legato agli stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione a carico di P. M. che alloggiava presso un affittacamere ubicato nella zona Portanuova di Pescara. Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente e precisamente: kg 1,9 circa di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per tale ragione P.M. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno. Adesso dovrà fornire spiegazioni circa la provenienza dello stupefacente.

