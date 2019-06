Pescara. I sindaci eletti in provincia nei Comuni con meno di 15mila abitanti

I SINDACI ELETTI IL 26 MAGGIO 2019. Alle elezioni del 26 maggio sono stati eletti anche sedici sindaci di Comuni con meno di 15 mila abitanti. Di seguito l’elenco di quelli che hanno riguardato il territorio della provincia di Pescara: Abbateggio: Gabriele Luciano Di Pierdomenico (Uniti per Abbateggio). Bolognano: Guido Di Bartolomeo (Insieme per un impegno comune). Cappelle sul Tavo: Lorenzo Ferri (Cappelle nel cuore). Caramanico: Luigi De Acetis (Cambiamo Caramanico). Castiglione a Casauria: Biagio Piero Petrilli (Crescere insieme). Catignano: Enrico Valentini (Memoria e futuro). Citta’ S.Angelo: Matteo Perazzetti (Siamo Citta’ Sant’Angelo). Corvara: Guido Di Persio Marganella (Uniti per Corvara). Civitaquana: Arnaldo Palumbo (Progetto comune). Farindola: Ilario Lacchetta (Insieme per Farindola). Lettomanoppello: Simone Romano D’Alfonso (Lettomanoppello in comune). Montebello di Bertona: Gianfranco Macrini (Al servizio del cittadino). Moscufo: Claudio De Collibus (Insieme per Moscufo). Rosciano: Simone Palozzo (Rosciano unita). Salle: Davide Morante (Insieme possiamo). Vicoli: Catia Campobasso (Uniti per cambiare).

