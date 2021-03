Pescara: Daniela Renisi presidente di Federalberghi

L'AVVOCATO DANIELA RENISI ELETTA PRESIDENTE DELLA FEDERALBERGHI PESCARA. Si è svolta nel pomeriggio di ieri in modalità remota l’Assemblea della Federalberghi/Confcommercio Pescara che ha eletto l’Avv. Daniela Renisi alla guida degli albergatori della provincia. La nuova Presidente è stata proposta all’Assemblea dal Presidente uscente, Ing. Emilio Schirato, che resterà comunque nel Direttivo della Federalberghi Pescara. Il nuovo Consiglio Direttivo della Federalberghi/Confcommercio Pescara è il seguente: Presidente : Daniela Renisi (Hotel Antagos - Montesilvano); Vicepresidente: Cecilia Rubaudo (Hotel Regent – Pescara); Consiglieri: Emilio Schirato (Hotel Plaza – Pescara), Silvio Maresca (Hotel Serena Majestic – Montesilvano), Sabrina Zimei (Grand Hotel Adriatico – Montesilvano), Andrea D’Andrea (Hotel Duca degli Abruzzi – Montesilvano), Gabriele Piantini (G-Hotel – Pescara), Elena Petruzzi (Best Western Hotel Villa Maria – Francavilla al Mare), Antonio Di Piero (Hotel Di Piero – Caramanico).





La Presidente Daniela Renisi:



“Sono onorata della fiducia che i colleghi albergatori hanno riposto nella mia persona e sono particolarmente soddisfatta della squadra che mi affiancherà in questo percorso costituita delle eccellenze alberghiere della provincia. Ringrazio in particolare il Presidente uscente Emilio Schirato per avermi proposto all’Assemblea e per aver dato fiducia nei fatti a due imprenditrici per le cariche apicali di Federalberghi. Al riguardo sottolineo la presenza nel Consiglio di quattro esponenti del gentil sesso a conferma che il turismo è un settore sempre più rosa in cui le imprenditrici riescono ad

avere sempre più spazio ed importanza. Il lavoro che ci attende come Federalberghi Pescara è un lavoro duro in quanto tanti sono i temi da affrontare con immediatezza in un momento davvero difficile per il nostro comparto con tante strutture alberghiere in grande sofferenza per l’emergenza sanitaria che ha indotto perdite di fatturato che in alcuni casi si attestano al meno 80%. Ci auguriamo di uscire al più presto da questo incubo e come Federalberghi abbiamo chiesto di accelerare sulle vaccinazioni per il nostro comparto in modo da presentarci all’appuntamento con le riaperture con strutture Covid

Free.”





Il Presidente uscente Emilio Schirato:





“Dopo oltre venti anni alla guida di Federalberghi Pescara ho ritenuto necessario fare un passo indietro per dare spazio a due giovani albergatrici appassionate come Daniela Renisi e Cecilia Rubaudo nella certezza che sapranno guidare al meglio l’associazione. E’ importante in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando che ci sia un’iniezione di entusiasmo anche nelle associazioni con l’inserimento ai vertici di giovani figure. Continuerò comunque a dare

il mio contributo di esperienza alla Federalberghi all’interno del Consiglio Direttivo dell’associazione assieme ai tanti altri colleghi di rilievo che ne fanno parte”.





Il Presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano:



“Ho partecipato personalmente all’Assemblea della Federalberghi in considerazione dell’importanza che tale categoria riveste all’interno della Confcommercio. Ho voluto inoltre portare il ringraziamento di tutta l’associazione al Presidente uscente Emilio Schirato che ha guidato per tanti anni con competenza e lungimiranza la Federalberghi arrecando grande prestigio all’associazione in tutte le sedi istituzionali regionali e nazionali. Ovviamente sono molto contento che una giovane imprenditrice come Daniela Renisi sia ora alla guida della Federalberghi e alla stessa faccio i

migliori auguri di buon lavoro nella consapevolezza delle tante problematiche che dovrà affrontare per il rilancio degli alberghi e del turismo in genere”.

