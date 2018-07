PER NON DIVENTARE UNA COLONIA, L'ITALIA... In piena crisi istituzionle, ma con l'ambasciatore che afferma: "La colllaborazione con l'Italia e' solida", a Ventimiglia la polizia rimanda indietro in Italia un gruppo di autobus pieno di migranti con minori inclusi. Davvero solida la collaborazione con l'Italia, monsieur ambassadeur. E allora cominciamo col dire che l'Italia dovrebbe finalmente difendere la sua sovranita'', come fanno Germania e Francia. L'Italia si sta sottomettendo ai cosiddetti partner europei. L'Unione Europea, se ho capito bene, fu fondata sul movimento dei capitali in liberta' ed anche sulla competizione. Invece l'UE e' diventata un chiaro dominio tra chi e' forte e chi e' debole. Oggi il Movimento 5 stelle si dimostra non sicuro per quanto riguarda le politiche del vecchio continente, mentre invece dovrebbe contrastare con forza l'euro. Altrimenti l'Italia finira' per diventare una colonia. Signori, Trump sta andando bene perche' difende tutto quanto e' americano: dollaro, lavoro, tasse e flat tax. A parte la politica (che non sempre ha ragione) le cose stanno cosi'. E allora facciamo cosi' anche noi, in Italia. Vedrete i risultati.

Benny Manocchia (USA)