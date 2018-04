Pasquetta di sangue in Abruzzo: centauro 40enne perde la vita al Lido Riccio

INCIDENTE MORTALE AD ORTONA: MOTOCICLISTA DEL CHIETINO PERDE LA VITA SULLA STATALE ADRIATICA. Un incidente mortale, questo pomeriggio, ha trasformato la giornata di Pasquetta in una tragedia. A perdere la vita, a bordo di una motocicletta, un 40enne del Chietino che per cause ancora da definire è morto lungo la Statale Adriatica all'altezza del Lido Riccio di Ortona. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati sul posto, per riportarlo in vita: le ferite erano troppo gravi. Adesso sono in corso i rilievi dell'incidente da parte dei carabinieri. Come detto la dinamica è tutta da accertare anche se sembra che non vi siano altri mezzi coinvolti. Sulla Statale si è formata una lunga coda di auto.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Redazione Independent