PARATE E BARILI DI BIRRA PER SAINT PATRICK IN USA. Un Santo mai canonizzato dalla Chiesa, di nome Patrick acquisito dlopo essere diventato prete. Il suo vero nome Maewyn Succat. Irlandese dai capelli ai piedi, missionario e predicatore. A un certo punto i suoi compatrioti lo elessero patrono dell'Irlanda. Saint Patrick si celebra il 17 marzo in molte parti del mondo. In America vivono 70 milioni di irlandesi della prima seconda e terza generazione. Arrivarono, gli irlandesi, durante la "carestia delle patate" del 1841. Duro' dieci anni e uccise migliaia di irlandesi, che delle patate erano "appassionati per bisogno".. Saint Patrick in America diventa un giorno particolare. Non e' che gli irlandesi abbiano bisogno di una scusa per bere due birre e un wiskey ad ogni piu' piccola occasione. Ma il 17 marzo i "Micks" come vengono chiamati amichevolmente, "affogano" nella birra. A Pittsburgh Boston Filadelfia New York milioni di irlandesi celebrano il loro patrono, con immense, rumorose parate, feste sui fiumi locali tinti di verde per l'occasione, e con canti balli e drinks. Soprattutto drinks. Hanno calcolato che quel giorno in USA gli irlandesi consumano 9 milioni di litri di birra, senza considerare i liquori. In Irlanda vivono oggi 6 milioni di irlandesi, in America circa 70 milioni. Occorre dire altro?

Benny Manocchia