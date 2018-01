PAGINA SU HOLLYWOOD CHE NON TUTTI CONOSCONO. Ben Affleck e' un' altra star del mondo di Hollywood a dichiarare che non andra' agli Oscar, perche' accusato di molestie. La lista e' lunga, mi dicono, ma molti uomini si rifiutano di accettare le accuse delle donne ed alcuni ricorreranno al tribunale per mettere in chiaro la situazione. Il produttore Weinstein non vuole saperne degli Oscar. Giorni fa ha dicharato: "Tutte quelle donne che oggi dicono di essere molestate da me e da altri, dimenticano che in questa citta' le ragazze che sognano di diventare famose sono pronte, da sempre, ad accomodare il piacere dei maschi". Una frase che fa pensare. Tuttavia non posso tirarmi da parte. In tanti anni a contatto con produttori, registi, attori e attrici di Hollywood, ne ho viste di cotte e di crude. Tony Curtis, il bell'attore corteggiato da tante attrici, una volta mi disse: "Qui le donne sono come belve, dicono e fanno tutto per raggiungere fama e ricchezza". E' un mondo, oggi come ieri, che affascina e prende quasi tutte alla gola; vivono in situazioni oserei dire metafisiche, dove realta' e sogno camminano, anzi corrono, sugli stessi binari. Certo, ogni tanto il maschio approfitta di tutto questo e si attacca soprattutto alle giovani, a quelle che non sono ancora conosciute e vogliono apparire sulle riviste, essere viste negli spezzoni della tv che segue il mondo del cinema. Soprattutto, se ricordo bene, tra le giovani che hanno una voce discreta e sono convinte che prima o poi saranno piu' famose di Barbra Streisand. Quindi prevedo una serata degli Oscar appannata, anche perche' negli ultimi tempi una gran parte di Hollyood ha deciso di attaccare i partiti politici americani. Ci saranno urla, fischi e perfino qualche ceffone in sala. Tanto per cambiare.

Benny Manocchia