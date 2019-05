Ottavio De Martinis, il poliziotto di Montesilvano e' il nuovo sindaco

ELEZIONI: OTTAVIO DE MARTINIS E’ IL NUOVO SINDACO DI MONTESILVANO. L'ex vicesindco di Montesilvano nella giunta di centrodestra di Francesco Maragno e' il nuovo sindaco della terza città d'Abruzzo per numero di abitanti. Il candidato della Lega, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha vinto al primo turno con oltre il 65% delle preferenze.

Nato a Pescara il 9/2/1970, è cresciuto a Montesilvano. Poliziotto dell’undicesimo Reparto di volo di Pescara, è a un passo dalla Laurea in Scienze Politiche nell’Università di Teramo, dove ha concluso tutti gli esami. Padre di tre figlie ha iniziato la sua carriera politica candidandosi tra le fila di Alleanza Nazionale. Nella Giunta Cordoma ha ricoperto il ruolo di consigliere delegato per le Politiche della Casa e per lo Sport. Nelle elezioni del 2012 è stato il consigliere più votato del Pdl, con 568 voti. Nella tornata elettorale del 2014, candidato con Forza Italia, con 748 voti è stato il consigliere più votato.

“Sono contrario alla Grande Pescara”, queste le parole del neo primo cittadino a Rete8.

