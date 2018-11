Ortona – Operazione “Zombie”. Truffa ai danni dell'INPS

GUARDIA DI FINANZA: SCOPERTA TRUFFA ALL'INPS. Una truffa ai danni dell’INPS perpetrata da un soggetto emigrato in Canada è stata scoperta dai militari della Tenenza di Ortona diretti dal Luogotenente Cornacchio Virgilio. A seguito di autonoma attività info-investigativa, e grazie anche alla collaborazione del Consolato italiano a Vancouver (Canada), è stato accertato che un cittadino originario della provincia di Chieti ed emigrato in Canada insieme ai suoi genitori, alla morte della madre aveva omesso di notiziare le autorità consolari all’estero. L’omessa comunicazione non era però frutto di una dimenticanza agli Enti competenti perché la signora deceduta, che per lo Stato Italiano risultava ancora in vita, ha continuato a ricevere per circa due anni la relativa pensione dall’INPS che veniva regolarmente accreditata sul libretto postale che era cointestato al proprio unico figlio. L’indebito vantaggio ai danni dell’INPS è stata oggetto di segnalazione alla competente A.G ed all’INPS che ha prontamente recuperato l’intera somma indebitamente erogata nei due anni precedenti. L’attività operativa delle Fiamme Gialle di Ortona testimonia l’impegno costante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti nel contrasto delle frodi a tutela della spesa pubblica.

Redazione Independent