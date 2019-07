Orrore in un supermercato di Silvi Marina. Lavoratrice si suicida tagliandosi la gola

ORRORE IN UN SUPERMERCATO: DONNA SI TOGLIE LA VITA RECIDENDOSI LA CAROTIDE. Orrore in un supermecato di Silvi Marina. Una donna di 46 anni e' stata ritrovata senza vita, all' interno di un magazzino del centro commerciale Universo: era riversa in una pozza di sangue con la gola tagliata. Il corpo della donna e'stato trovato, attorno alle 8, da una sua collega, tra gli scaffali di un magazzino, con un coltello accanto e una ferita nella zona della carotide. La compagna di lavoro, in preda al panico, ha iniziato a urlare attirando l' attenzione degli altri dipendenti che si sono subito prodigati per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Anche se i soccorsi sono arrivati immediatamente, purtroppo per la 46enne non c' e' stato piu' nulla da fare. E' morta dissanguata.

Redazione Independent