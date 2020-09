Operaio 'pusher' beccato dai carabinieti con 35mila euro di marijuana

OPERAIO 'PUSHER' BECCATO DAI CARABINIERI. "Un laboratorio per la produzione di droga", questa secondo i Carabinieri di Lanciano che hanno arrestato un operaio 53enne del posto la descrizione del blitz compiuto ieriin uno stabile di contrada Colle Pizzuto, a ridosso del quartiere Iconicella.

All’interno del fabbricato, nel vano cantina al piano interrato, i militari hanno scoperto una mini serra di marijuana on tanto di cabina idroponica completa di lampade ed impianto di ventilazione. Circa 30 le piante intere in fase di essiccazione mentre in alcuni cartoni erano stati nascosti una trentina di barattoli di vetro con dentro marijuana già essiccata, ognuno con l’indicazione della varietà di canapa in essi contenuta ognuna con diverso principio attivo e con differenti metodi di coltivazione.

Al termine delle operazioni quindi, i Carabinieri hanno sequestrato la mini serra e recuperato marijuana per complessivi kg.4,5, sostanza probabilmente destinata al mercato frentano e che avrebbe fruttato un guadagno di circa 35.000 euro. L’uomo dovrà rispondere di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

