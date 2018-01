Oltre 1000 miliardi di euro nelle banche italiane

OLTRE MILLE MILIARDI DI EURO NELLE BANCHE ITALIANE. Una volta si diceva: "Quello li' sta bene, ha soldi in banca". Avere un conto in banca era tutto. Logico, se vogliamo. In fondo si depositano soldi in banca senza intaccare il budget famigliare. Oggi si potrebbe dire la stessa cosa. Non e' stata la Unimpass a dichiarare che nelle banche italiane sono oggi depositati piu' di mille miliardi di euro? Nell'ultimo anno il totale e' aumentato di 54 miliardi. Cifre da capogiro. Un punto pero' occorre notare: il numero degli italiani con un conto bancario non e' stato menzionato. Quanti sono gli italiani con un conto in banca? Aiuterebbe a darci un quadro completo della situazione. Negli Stati Uniti (con una popolazione di 328 milioni contro i 60 italiani) i depositi bancari non sono paragonabili a quelli di casa nostra, nella dovuta percentuale. Ci sono alcune considerazioni da fare per mettere sui binari giusti il ragionamento. Vedete, in America, con la nascita di un bimbo subito scatta un deposito "speciale" per assicurare il college al neonato, quando raggiungera' venti anni. Le universita' in USA costano cifre incredibili e quindi depositare venti e piu' dollari ogni settimana forse oltre 1000 porterebbe a una somma vicina a quella richiesta dal college. Poi c'e' la casetta da acquistare ad ogni costo: almeno duemila dollari subito e mutuo di 20-30 anni da pagare puntualmente se non vogliono perdere tutto quanto hanno versato. E la seconda auto per la moglie che deve preoccuparsi di fare le spese? Mica puo' farle a piedi, o in tram... Un party ad ogni ricorrenza non si puo' negare a moglie, figli. In estate la famiglia vuole visitare i nonni lontani, in aereo naturalmente. In ultimo, e magari fuori i binari, molte famiglie americane preferiscono mantenere soldi nelle banche svizzere o inglesi. Ma non e' proprio tutto, credetemi.

Benny Manocchia