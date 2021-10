Oggi i vincitori dei ballottaggi a Vasto, Lanciano, Francavilla e Roseto

Poco meno di 138.000 persone voteranno nei 5 comuni abruzzesi che al primo turno, quello del 3 e del 4 di questo mese, non ce l'hanno fatta ad eleggere il proprio sindaco. L'affluenza alle urne, registrata ieri, è risultata bassa, inferiore a quella della precedente tornata elettorale ed in linea con l'affluenza registrata nel resto dell'Italia alla stessa ora. A Francavilla al Mare, dove l'affluenza alle urne è stata del 28,75%, la candidata del centro sinistra Luisa Russo è data per favorita, forte del precedente risultato del 48,56% . Lo sfidante del centro destra è Roberto Angelucci con un 29,63% di preferenze ottenute ottenute tra il 3 e il 4 ottobre. A Lanciano alle 19,35 ha votato il 34,42% degli aventi diritto con la maggiore affluenza registrata tra i comuni al voto. Nella città del ‘Miracolo Eucaristico’ è dato per favorito il candidato del centro destra Filippo Paolini che col 49,77% per una manciata di voti non ce l'ha fatta al primo turno. Il suo avversario Leo Marongiu, forte di una percentuale del 42,18% del primo turno, potrebbe rappresentare una sorpresa in quanto su di lui si concentrano i voti, oltre che del centro sinistra, alla fine anche quelli imparentati del M5S. Nel comune di Vasto, quello più popoloso (oltre 41.000 cittadini), tra quelli che devono ancora eleggere il sindaco, alle 19,44 ha votato poco meno del 30% degli elettori. Qui nel ballottaggio devrebbe avere facilmente la meglio Francesco Menna del centro sinistra grazie al 47,8% riportato nel primo turno, sul candidato del centro destra Guido Giangiacomo del centro destra (20,7% nel primo turno). A Roseto degli Abruzzi alle 19 ha votato poco più del 28% degli elettori. Nella cittadina adriatica il risultato è più incerto, infatti i due candidati Mario Nugnes (lista civica con il 31%) si confronta con William Di Marco (centro destra con il 22,2%) non sono molto distanti tra loro. A Sulmona, forse perchè l'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo a capo di una lista civica, si è ritirato dalla competizione per motivi ignoti, l'afflusso alle urne del 31,54%, è stato abbastanza consistente. In ogni caso Gerosolimo, che comunque resta ufficialmente in gara, forte di un 34,3% di consensi del primo turno, è in ballottaggio con Gianfranco Di Piero (39,6% nel primo turno) a capo di una coalizione formata dal centro sinistra e dal M5S.