Obbligo di passaporto vaccinale nei luoghi di lavoro

Green pass obbligatorio per 23 milioni di lavoratori. "Test gratuiti solo per gli esenti", a dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa dopo il via libera unanime del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge per l'estensione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro. "Siamo convinti che questo decreto - ha concluso il ministro della Salute - possa contribuire a dare un'ulteriore spinta a questa fase di ripartenza e gestire meglio i mesi che verranno e aiutare l'Italia".

Scatta subito la sospensione dal lavoro per i lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici vale dopo cinque giorni. I lavoratori privati, se "comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento". Non ci può essere come sanzione il licenziamento per chi non si vaccina o non si sottopone a tampone, lo ha garantito il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Le sanzioni comportano la sospensione ma non hanno nessun nesso con le attuali procedure che attengono alle sanzioni disciplinari. Non devono agganciarsi a percorsi che portano al licenziamento". "Non implicano la possibilità di licenziamento o il loro uso surrettizio per la riorganizzazione delle imprese" ha concluso il ministro.

Multe non solo per i dipendenti che vengono beccati sul posto di lavoro sprovvisti di green pass, ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal CdM sull'estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano loro a controllare, con multe che variano da un minino di 400 a un massimo di mille euro.

L'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche "ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice". Il Dl estende così l'obbligo - e relative sanzioni - a sindaci e presidenti di Regione, nonché ai consiglieri. Sugli organi costituzionali, come le Camere, però, il governo non può intervenire dal momento che hanno autodichia, autonomia decisionale, dunque una norma dispone: " Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento".

Il green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare. Lo prevede un emendamento al green pass bis approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera.

Costantino Spina