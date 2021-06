Nuovi guai per Lady Coumadin, arrestata per distruzione di atti giudiziari

Nuovi guai per Daniela Lo Russo, nota anche come Lady Coumadin, la donna di origini pugliesi ma residente a Pescara, condannata in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione per il tentato omicidio del marito, un imprenditore spoltorese, al quale somministrava massicce dosi del potente anticoagulante Coumadin. Secondo quanto riportato da alcuni media la 46enne avrebbe preso visione del fascicolo nel procedimento penale a suo carico senza però restituirlo. Anzi, addirittura avrebbe distrutto gli atti bruciandoli come documentato da alcune fotografie poi trovate su un telefonino nella sua abitazione pescarese. L’arresto, avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale dell’Aquila su richiesta della Procura, è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto Operativo di Pescara, agli ordini del colonnello Gaetano La Rocca. I reati contestati riguardano il furto e la distruzione degli atti giudiziari. La donna è stata trasferita in carcere.