Nuova Pescara, il 19 settembre si predispone lo Statuto Provvisorio

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, aveva paventato anche la possibilità del commissariamento del Comune di Spoltore. La ragione? La concomitanza del voto per il rinnovo del Consiglio comunale di Spoltore nel 2022 con quanto contenuto nelle 'Disposizioni per l'Istituzione del Comune di Nuova Pescara' . Questo dispositivo, approvato nel 2018, stabilisce che la fusione debba avvenire entro il mese di gennaio dello stesso anno, percio' servirebbe una proroga deliberata dall'assemblea congiunta per spostare la data al 2024 per non farla coincidere col voto di Spoltore. Inoltre ci sono circa 300mila euro da spendere per i consulenti che dovranno lavorare per superare le criticità e l'uniformità dei servizi pubblici da offrire ai cittadini pescaresi, montesilvanesi e spoltoresi riuniti nella nuova bandiera amministrativa.

Ricordiamo che il 25 maggio 2014 i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore si sono espressi sul Referendum sulla Nuova Pescara.

Con un'affluenza del 69,46%, gli elettori hanno risposto al seguente quesito: Ritiene l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi?

Il 64% dei votanti ha detto SÌ.

Pescara (70,32%) SÌ 46.280 voti NO 19.538 voti

Montesilvano (52,23%) SÌ 13.719 voti NO 12.548 voti