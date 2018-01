Nuova Pescara, domani a L'Aquila la Prima Commissione Bilancio con i sindaci

DOMANI PRIMA COMMISSIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "NUOVA PESCARA". Domani, martedì 16 gennaio, alle ore 10, presso il Palazzo dell’Emiciclo, è in programma la seduta straordinaria della Commissione Bilancio. All’ordine del giorno le audizioni dei Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore (Marco Alessandrini, Francesco Maragno, Luciano Di Lorito, in merito al progetto di legge che prevede “Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara”.

Secondo il cronoprogramma lo scioglimento dei Consigli Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore dovrebbe avvenire il 1 gennaio 2019 per dare vita al nuovo soggetto amministrativo, la cosiddetta Nuova Pescara, cioè la 19/esima città metropolitana d'Italia di circa 220mila abitanti.

Sullo sfondo c'è anche la campagna elettorale e le imminenti elezioni regionali poichè il govenatore D'Alfonso ha annunciato che correrà per un seggio al senato, carica incompatibile con quelle di primo cittadino abruzzese. Tutto ciò avrà certamente un peso nell'effettiva realizzazione di questo processo di fusione probabilmente anche giusto ma incompleto dal punto di vista della struttura normativa e del suo concepimento in risposta, evidentemente, della volontà popolare (referendum 2014).

Redazione Independent