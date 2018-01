Nuova Pescara, D'Alfonso "stringe i tempi" e punta la campagna elettorale

NUOVA PESCARA: IL GOVERNATORE STRINGE I TEMPI E PUNTA LA CAPAGNA ELETTORALE. Alle ore 16, dopo il funerale e l'ultimo saluto a Daniele Becci nella chiesa di Sant'Antonio, il governatore della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso sarà impergnato in una importante riunione di confronto sul Progetto di Legge regionale n. 206/2016 recante "Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara". Sono stati invitati gli ex Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore: Mario Collevecchio, Camillo D’Angelo, Luigi Albore Mascia, Carmine D’Andreamatteo, Renzo Gallerati, Enzo Cantagallo, Pasquale Cordoma, Attilio Di Mattia, Donato Renzetti e Franco Ranghelli. Ovviamente sul tavolo della discussione, oltre alle problematiche inevitabili e relative al processo di fusione, anche gli argomenti relativi alle imminenti elezioni politiche e candidature pre 4 marzo e post.

SUPER SINDACO DEL SUPER COMUNE? E tra le ipotesi da non escludere, c'è persino quella che il nostr o governatore possa decidere di scegliere la corsa alla poltrona di sindaco della "Nuova o Grande Pescara" che gli scranni romani del Parlamento oppure tentare il bis al Palazzo dell'Emiciclo (Regione).

