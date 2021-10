in via Delle Caserme 60, Pescara, il corso di aggiornamento dal titolo “Novità in Epatologia: La diagnostica ecografica”.

Continua la proficua collaborazione in ambito formativo tra Ordine dei Medici e Asl di Pescara. Si terrà domani, s abato 30 ottobre 2021, dalle 8.00 alle ore 14.00, presso l ’Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme 60, Pescara, il corso di aggiornamento dal titolo “Novità in Epatologia: La diagnostica ecografica”.

Il Convegno è organizzato dall’Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara (OMCEOPE), Presidente Dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli , in collaborazione con la Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e la Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) .

Responsabile scientifico del Convegno è il dr. Ivo De Iuliis divenuto medico specialista in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli Studi di Bologna, ha conseguito ulteriori Corsi di Perfezionamento in Ecografia Internistica, Ecografia senologica e in Eco-Colordoppler Vascolare. Dal 2012 è titolare di un poliambulatorio specialistico medico-chirurgico.

Tra gli illustri relatori, il dr. Giovanni Iannetti, Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ecografia Internistica dell’Ospedale Civile di Pescara. Iscritto alla Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biologia (SIUMB), membro del Consiglio Direttivo dal 2005 al 2009, Garante del Registro Nazionale dei medici Ecografisti dal 2005 al 2011, Segretario Generale dal 2011 al 2020. È Presidente Eletto ed entrerà in carica nella prima metà del 2022. È Responsabile della Scuola di base SIUMB e Scuola Avanzata di Ecografia in Gastroenterologia SIUMB ASL di Pescara. È Responsabile del Centro di Formazione Monotematica in mezzi di contrasto ecografici istituito presso la ASL di Pescara (In Italia sono attivi 3 centri con queste caratteristiche

(Roma, Milano e Pescara).

Altri importanti relatori del corso sono:

i docenti universitari

– la Prof.ssa Cosima Schiavone Ordinario di Gastroenterologia Università G. d’Annunzio di Chieti –Pescara

– il Prof. Vito Cantisani Università la Sapienza Roma

I Direttori /Dirigenti della Asl di Pescara

– Dr. Vincenzo Di Egidio (UOC Radiologia )

– Dr.ssa Valeria Pace Palitti (UOSD di Ecografia internistica)

I contenuti tecnico-professionali dell’evento sono volti a migliorare conoscenze e competenze dei discenti in Epatologia e nella Diagnostica ecografica. Lo studio del fegato rappresenta il principale motivo di richiesta di accertamenti ecografici, sia in ambito territoriale che ospedaliero. L’ecografia è una indagine semplice, a basso costo ed è sempre più diffusa nel territorio.

Essa rappresenta ormai un irrinunciabile strumento per l’inquadramento diagnostico della patologia epatica, permettendo di definire le dimensioni dell’organo stesso, le sue caratteristiche strutturali, nonché la presenza di lesioni focali. La continua evoluzione tecnologica ha portato ad un miglioramento della metodica stessa, non solo perfezionando l’immagine ecografica, ma anche ampliandone il campo di applicazione in Epatologia. Lo scopo del corso è quello di presentare questi progressi, inserendoli in appropriati contesti clinici, per ottenere un’azione più efficace del medico che segue un paziente con una malattia del fegato. L’elastosonografia dà possibilità al clinico di giungere ad una valutazione quasi “istologica” del parenchima epatico, permettendo inoltre di individuare quei pazienti che andranno sottoposti a controlli frequenti anche per la diagnosi precoce di epatocarcinoma (HCC).

Foto di copertina: dott.Ivo De Iuliis

In basso: dott. Giovanni Iannetti

Costantino Spina