NOTIZIE ITALY-USA: DALLA PADELLA ALLA BRACE. Al mattino, migliaia di italiani in America (il sottoscritto incluso) seguono le notizie di casa nostra ottenute per il tramite delle testate online. Prima cosa: il bollttino meteorologico per le citta' che ci interessano. Io seguo naturalmente quello sull'Abruzzo. Faccio spesso paragoni: il nostro tempo e' in qualche modo migliore di quello americano. Poi si passa alla politica, specialmente ora che siamo vicini alle elezioni. Ma le prime pagine parlano spesso di altro. Senza elencare una serie aberrante di situazioni che fanno rabbrividire, si deve ammttere che la situazione in Italia e' nei guai. Rapine, scippi, stupri, furti con scasso, rapine a mano armata eccetera ecceterone come diceva San Bernardino. Perche'? Non e' stato sempre cosi'. Certo, abbiamo avuto momenti riprovevoli per un motivo o per l'altro, ma - mi pare - mai come di questi tempi. Ma gli italiani accettano zitti e quieti? Non cercano di fare qualcosa per bloccare questa alluvione di fatti malvagi? Ma ora basta, dalle pagine sull'Italia passiamo alle americane. Dio mio, piu' o meno la stessa situazione in USA. Che bel mondo!

Benny Manocchia