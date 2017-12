Non solo autostrade: dal 1° gennaio rincari anche per l'elettricità e gas

DAL 1° GENNAIO RINCARI PER ELETTRICiTA’, GAS E AUTOSTRADE. Il duemiladiciotto non comincia bene almeno sotto l'aspetto del cosiddetto 'carovita'. Dal prossimo 1 gennaio, infatti, la bolletta di una famiglia tipo aumenterà del 5,3% per le forniture elettriche, per gas del 5%. Mediamente una spesa annua maggiorata per famiglia di 79 euro: 28 euro in piu' per la luce, 58 per il gas. Lo prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela. L'Autorità per l'Energia sottolinea che per l'elettricità è stato decisivo l'incremento dei prezzi all'ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza mentre per il gas arriva il cosiddetto effetto invernale. Ovviamente aumentano anche i pedaggi delle autostrade abruzzesi (13%), ma di questo ce ne siamo già occupati ampiamente.

Su chi graverà maggiormente questo andamento crescente dei prezzi è presto detto: famiglie e piccole imprese.

"L’aumento delle bollette stabilito dall’Autorità per l’Energia equivale a una stangata" a famiglia" afferma l’Unione Nazionale Consumatori mentre il Codacons punta il dito sulle speculazioni: "Si tratta di aumenti delle tariffe del tutto sproporzionati e che avranno un impatto elevatissimo sui nuclei familiari numerosi e sulle famiglie a reddito medio-basso. I rincari sono determinati da fattori speculativi che nulla hanno a che vedere con i costi reali di approvvigionamento".



Redazione Independent