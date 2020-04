Non dimenticate la manutezione dell'auto

NON DIMENTICATE LA MANUTENZIONE DELL’AUTO. Le automobili hanno bisogno di manutenzione costante per essere sempre in ottime condizioni e di conseguenza funzionare senza problemi. La scarsa manutenzione infatti può essere causa di perdita di sicurezza per l’automobilista ed i suoi passeggeri.

Le automobili sulle quali non viene fatta un’adeguata manutenzione potrebbero avere problematiche importanti, non essere sicure e nella peggiore delle ipotesi potrebbero essere causa di incidenti stradali anche di grave entità. Soprattutto nel caso in cui l’automobilista, scelga l’acquisto di un’automobile di seconda mano, dovrà prestare la massima attenzione. Ogni automobile è infatti fornita di un manuale dove è elencato il programma di manutenzione da effettuare regolarmente e, nel caso dell’usato, delle manutenzioni svolte dal proprietario precedente.

Problematiche se non si esegue una manutenzione regolare e corretta

Un’automobile è costituita da moltissimi componenti tutti fondamentali per un buon utilizzo della stessa.

Se la manutenzione non viene effettuata periodicamente alcune parti importanti dell’automobile si possono rovinare anche in maniera grave comportando un costo notevole per la riparazione.

Tempistica per la manutenzione

In linea generale ogni circa 10.000 chilometri un’automobile andrebbe controllata e soprattutto andrebbe cambiato l’olio, verificato il liquido del servosterzo e anche il livello del liquido della trasmissione. La tempistica della manutenzione dipende dal componente che si considera.

Ogni 15.000 chilometri anche per gli pneumatici bisogna verificare l’usura del battistrada e nel caso farli ruotare, affinché l’usura sia uniforme sugli stessi.

Vi suggeriamo un articolo nel quale si trovano informazioni utili sulla ’importanza della manutenzione proprio per evitare gravi problemi la manutenzione dell'auto, e dove viene messo in evidenza l’importanza della manutenzione preventiva affinché l’automobile possa essere utilizzata senza problemi.

L’acquisto degli pneumatici

