Nominato il nuovo Cda della Saga: presidente Enrico Paolini al posto di Mattoscio

NOMINATO IL CDA DELLA SAGA: LA SOCIETA' GESTISCE L'AEROPORTO D'ABRUZZO. Enrico Paolini, ex presidente della giunta regionale in epoca Del Turco, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Saga, la società che gestisce lo scalo aereo d'Abruzzo. New entry l'ex consigliere regionale Antonella Bosco e la funzionaria regionale delegata ai Trasporti Teresa D'Avolio. ll vice presidente dell'importantissima infrastruttura sarà l'imprenditore alberghiero Emilio Schirato mentre l'imprenditore dolciario Stefano Menozi è stato confermato nel CdA dell'azienda pubblica. La conferenza di presentazione delle nuove nomine è avvenuta questa mattina in Regione Abruzzo a Pescara alla presenza del governatore senatore Luciano D'Alfonso e del presidente uscente Nicola Mattoscio.

PROTESTA FORZA ITALIA. "Alla Saga va in scena un'operazione squisitamente politica con la quale vengono assegnate poltrone seguendo una logica da Prima Repubblica e inserendo veri e propri funzionari di partito". E' quanto afferma il Consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che sottolinea: "D'Alfonso ha bloccato di fatto la crescita dell'ente più strategico della Regione Abruzzo, ha gestito la Saga come fosse un circolo privato per amici del Partito Democratico dove in quattro anni si sono succeduti ben tre consigli di amministrazione con varie nomine e dimissioni senza mai pianificare e programmare una vera e propria operazione di sviluppo e di rilancio dello scalo aeroportuale".

Redazione Independent