Niko Romito presenta Alt: “Spero diventi un appuntamento consueto”

Dopo le anticipazioni di stampa che anche IlMontesilvano.it aveva fornito, ora è lo stesso Niko Romito a parlare della sua imminente creatura, “Alt”, che sorgerà proprio sul nostro territorio. Si tratterà di un atteso bis: il progetto, infatti, è già attivo da qualche anno a Castel di Sangro, e ora si prepara a sbarcare sulla costa. Ricordiamo che lo scorso Natale Romito aveva sbancato – con tanto di polemiche annesse – aprendo a Pescara un negozio temporaneo di “bombe”, che era durato in tutto un paio di mesi.

Queste le parole dello chef altosangrino affidate alla sua pagina Facebook: “Me lo hanno chiesto in tanti dopo il temporary di Pescara “Vogliamo il pollo, il pane, le bombe anche salate!”. Ho deciso così di intraprendere questa nuova sfida e di mettere su una squadra per aprire il secondo Alt Stazione del gusto sempre in Abruzzo, a Montesilvano. Sarà aperto tutto l’anno e in un luogo con flussi costanti e non stagionali. Alt nasce come progetto su strada perché le strade sono di tutti, nasce per essere di tutti e parlare con tutti. Alt è il luogo in cui trovarsi per mangiare un cibo diverso, buono. Spero diventi un appuntamento consueto come lo è quello sulla statale 17 a Castel di Sangro”.