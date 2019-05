NICOLETTA DI GREGORIO NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO.Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo ha nominato oggi il nuovo Presidente. La scelta dei membri del Comitato è ricaduta all’unanimità sulla persona di Nicoletta Di Gregorio, già vicepresidente dell’Istituto dal 2013.



Fondatrice e Presidente di lungo corso della Editrice Tracce, per ventiquattro anni alla guida dell’Associazione Editori Abruzzesi, Nicoletta Di Gregorio è poetessa, nonché stimata curatrice di eventi culturali nazionali e internazionali. Pluripremiata alla carriera per la produzione letteraria, ha ricevuto la Menzione speciale al XXVIII Premio Letterario Camaiore, il Ciattè d’Oro della città di Pescara e le è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Manageriali dalla Universum Switzerland di Lugano. Dal 2017 è anche Presidente dell’Associazione Eremo Dannunziano, per cui ha curato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune di Pescara e la F.U.I.S. (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) la manifestazione “Dannunziana”.

Il più vivo ringraziamento degli organi è stato rivolto alla Presidente uscente, Avv. Paola Damiani, non solo per l’impegno professionale profuso nell’espletamento dell’incarico, ma soprattutto per le sue doti morali ed umane che hanno consentito alla Fondazione di lavorare con serenità ed armonia nel corso del suo mandato. Consigliere Ausiliario presso la Corte d’Appello di Ancona, liquidatore e legale di vari istituti di credito, Paola Damiani era Presidente della Fondazione Pescarabruzzo dal 2016.

Nel corso della riunione odierna il Comitato di Indirizzo ha infine reintegrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina del nuovo consigliere, Alessandro Crociata. Economista dei beni culturali, Crociata è ricercatore strutturato di Economia applicata presso l'Istituto scientifico del Gran Sasso Science Institute di L'Aquila.

“Siamo orgogliosi - ha affermato il Direttore Generale Nicola Mattoscio -che Nicoletta Di Gregorio abbia accettato di svolgere un ruolo così importante: siamo convinti che saprà fornire tutto il suo supporto per consentirci di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Anche Alessandro Crociata saprà, nell’ambito dei propri interessi di ricerca, supportare la Fondazione per favorire l’ulteriore valorizzazione nel territorio delle significative potenzialità del capitale umano e culturale”.

Redazione Independent