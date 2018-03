NEGLI STATI UNITI SCOMMETTONO SUL "GOVERNO A DUE" CON SALVINI O DI MAIO PREMIER. Finira' con Lega e M5S al Governo, con Salvini o Di Maio premier, mi ha detto un signore dell' amministrazione Trump. Era sicuro. Sanno tutto, perbacco. Forse piu' degli italiani che seguono attentamente la politica. "I numeri sono li', assieme raggiungeranno i 316 seggi richiesti per la Camera e i 158 seggi per il Senato. E il gioco e' fatto". Sorridendo, gli ho chiesto se il Presidente Trump la pensa allo stesso modo. Nessuna risposta. Cosi' ho chiesto all'uomo politico americano: sta dicendo che in Italia sinistra e destra comanderanno assieme? Perche' no (stava facendo una battuta credo): nel calcio per formare la nazionale non si uniscono giocatori di quasi tutte le squadre? Ma certamente non e' la stessa cosa. Allora ho insinuato: ce lo vede in America un governo in mano a repubblicani e democratici insieme? Ha esitato un istante. Poi: la situazione e' completamente diversa. Gli Stati Uniti eleggono un presidente che ha il potere al 70 per cento. Il resto se lo giocano i due partiti del Congresso. Tira e molla, dai e prendi, capito? Ho capito. Ma vedo ogni giorno tremendi litigi tra le due fazioni su importanti problemi, che spesso restano bloccati per mesi. Sara' anche cosi', ha ribattuto il mio amico politico, tuttavia alla fine le cose funzionano, insomma si raggiunge la soluzione che il popolo si aspetta. Andra' cosi' anche in Italia?

Benny Manocchia