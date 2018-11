Natale e Capodanno si avvicinano. E' tempo di scegliere la vacanza

E' TEMPO DI SCEGLIERE LA VACANZA. Natale e Capodanno si avvicinano, è tempo di scegliere la vacanza. Alle porte c'è però il week end dell'Immacolata così in molti stanno pensando alle soluzioni piu' idonee per godersi un momento di relax in compagnia della fidanzata, famiglia, amici e figli e, perchè no?, anche da soli. A pesare sulle scelte, specie per le destinazioni piu' lontane, purtroppo c'è il perdurare della sfavorevole congiuntura economica degli ultimi anni che spinge un po' tutte le categorie sociali ad affrontare viaggi low cost o a prenotazioni last minute. Un classico di questo periodo sono i "Mercatini di Natale": Trentino, Austria o Germania sono mete di grande interesse. Come, del resto, il crescente interesse per i "Presepi Natalizi" e, dunque, per la capitale mondiale di questa forma artistica che è, ovviamente, Napoli. Vanno forte anche le prenotazioni per i centri benessere dell'Abruzzo oppure per le località sciistiche del Nord Italia, dato che la neve ha cominciato ad imbiancare le vette del Belpaese. Natale e l'ultimo dell'anno sono, nonostante i costi maggiorati, comunque periodi ambitissimi. Ma il consiglio, resta sempre quello di prenotare dopo l'Epifania, quando le tariffe dei voli scendono in modo significativo. Vanno sempre fortissimo i Caraibi con Cuba in cima alle preferenze. L'isola meravigliosa è seguita da Santo Domingo, Messico e la new entry Antille. Molto gettonate, soprattutto dalle famiglie e dai single, le crociere organizzate per rispondere alle esigenze oppure il sempre fascinoso Oriente con la Thailandia a farla da padrona. Le bellissime acque del Mar Rosso stanno riprendendo quota dopo le vicende che hanno visto l'Egitto coinvolto in attentati terroristici. Mentre per passare un week end all'estero molto in voga, oltre alle solite Parigi, Londra, Berlino, c'è anche il Portogallo con Lisbona e Porto in testa. Insomma, ce n'è per tutti i gusti ma soprattutto per tutte le tasche: non resta che decidere dove andare e prenotare con un pizzico di astuzia.

Redazione Independent