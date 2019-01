Moscianese: ritorno al cinema con la "Paranza dei Bambini" bestseller di Saviano

"MUGHEN" AUTORE DELLE MUSICHE DEL FILM LA "PARANZA DEI BAMBINI". Il noto musicista e compositore pescarese Andrea Moscianese, 44 anni, ha scritto la colonna sonora dell'ultimo film di Claudio Giovannesi "La Paranza dei Bambini". La storia, tratta dal penultimo romanzo bestseller dello scrittore napoletano Roberto Saviano, racconta la vita di un gruppo di adolescenti che, nel giro di pochi anni, diventano padroni del centro storico di Napoli, quartiere Forcella, facendosi largo con violenza tra le famiglie storiche della camorra. Fatti, questi ultimi, ispirati alla realta': la giovane vita di Emanuele Sibillo "E17" (nel libro O' Maraja'), ucciso a nemmeno ventanni compiuti, con un colpo di pistola alla schiena nel luglio 2015.

Il compostitore, dunque, prosegue la sua collaborazione con il regista neorealista romano Claudio Giovannesi col quale ha lavorato anche per "Ak+ ha gli occhi azzurri (2012), "Wolf" (2013) e "Fiore" (2016) premiato al Festival di Cannes.

Il film "La Paranza dei Bambini" verrà presentato in anteprima a Berlino al Festival del Cinema il prossimo 12 di febbraio mentre in Italia l'attesa nelle sale cinematografiche è per la prossima primavera.

Moscianese che è un grande amico e vanto di AbruzzoIndependent.it, per il quale ha descritto il clima surreale di Parigi giorno dopo l'attentato al Bataclan (qui il link) - vive da tempo nel capoluogo francese - ci ha promesso che ci descriverà con la sua penna sensibile la realtà dei Gilet Jaune (Gilet Gialli), attraverso un nuovo articolo.

Redazione Independent