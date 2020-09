Montesilvano: nuovi 'Photored' sui semafori di via Vestina e via Europa

Il Comune di Montesilvano ha deciso di installare altri due 'Photored', il sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni stradali. Saranno posizionati presso gli incroci semaforizzati di via Vestina e viale Europa. A comunicarlo l'assessore Alessandro Pompei che, sulla propria pagina Facebook scrive: "Visti i risultati incoraggianti ottenuti grazie all'impianto di via Adige, dove ormai gli incidenti si sono praticamente azzerati, il Comune di Montesilvano ha deciso di avvalersi di altri due Photored, uno all'incrocio di viale Europa, l'altro su via Vestina angolo con via Polo, che entreranno in funzione fra un paio di settimane. Ci tengo a sottolineare che al momento opportuno verrà ovviamente data adeguata comunicazione alla Città, perché il solo ed unico scopo di questa operazione è quello di garantire il massimo della sicurezza stradale a veicoli e pedoni e non 'fare cassa', come i soliti haters professionisti si divertono stupidamente a millantare in queste ore. Infine tutti i semafori di Montesilvano saranno sostituiti con impianti nuovi di zecca e saranno tutti dotati di apposito countdown come giustamente richiesto dalla cittadinanza".

Costantino Spina