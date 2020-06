Montesilvano: mega-rissa in via Rimini. Intervengono i Carabinieri e ambulanze

MONTESILVANO. MEGA RISSA IN VIA RIMINI: DECINE LE PERSONE COINVOLTE. Mega-rissa tra decine di persone in via Rimini a Montesilvano. Sono ignoti i motivi della violenza ma il condominio non è nuovo a episodi degni della cronaca.

Coinvolte decine di persone tra residenti ed alcune venute da fuori in via di identificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Motesilvano guidati da Luca La Verghetta e ambulanze per la medicazione di alcuni feriti.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Redazione Independent