MONDO PAZZO: 2,7 MILIARDI PER UN SOMMERGIBILE. Che mondo strano, anche pazzesco. Oggi nazioni come Stati Uniti, Russia, Cina spendono cifre da capogiro con le quali potrebbero nutrire due terzi del mondo.. Spendono perche' vogliono essere ad ogni costo le piu' forti, una piu' potente dell'altra. Hanno appena varato il nuovo sommergibile americano chiamato Colorado, il 15esimo della Virginia Class. Il ministro della Marina, Richard Spencer, ha detto: "Un miracolo della tecnologia e dell'innovazione". Dunque vediamo. Il Sub Colorado e' lungo 126 metri, con un dislocamento di 7800 tonnellate.. Puo' attaccare, assicurano i costruttori, sia navi in superficie che sommergibili. Svolgera' operazioni di sorveglianza, trasportera' truppe per speciali operazioni. Puo' lanciare sei Missili Tomahaws. Non ha periscopio, sostituito da un eccezionale sistema per controllare gli alberi fotonici. Ha 130 uomini a bordo, niente donne.. Fin qui le infomazioni "ufficiali"; ma sappiamo come i vari gruppi delle forze armate sono restii a dire di piu'. Washington non spende 2.7 miliardi di dollari per una barchetta di cento metri che trasporta truppe... C'e' sicuramente di piu'. E presto Russia e Cina daranno i loro annunci sulla preparazione di armi che potrebbero distruggere il mondo. Trump e Putin fanno a gara per riuscire a provare quale sara' la nazione a toccare per prima il pianeta rosso,insomma i primi uomini su Marte. Soprattutto per dimostrare chi dei due e' il vero cervello del mondo. Eppoi, che cosa restera'.

Benny Manocchia