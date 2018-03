Moda uomo primavera/estate 2018, scopriamo le tendenze e le novità

MODA UOMO PRIMAVERA ESTATE 2018, SCOPRIAMO LE TENDENZE E LE NOVITA'. Abbigliamento, hairstyle e accessori, troverete tantissime novità in termini di stile negli outfit più cool che gli stilisti hanno deciso di farci indossare nei prossimi mesi. Quello che emerge, dalle nuove collezioni moda uomo primavera/estate, è che i principali brand del settore hanno deciso di osare. Tutti i designer sono concordi sul fatto che l’abbigliamento da uomo per i prossimi mesi sarà dominato dai contrasti, un qualcosa che va fuori dal consueto ordinario e che sorprenderà sicuramente tutti gli appassionati di menswear. Come mostrato dai principali creatori di moda, tra cui la storica Boggi Milano, l’uomo casual o elegante indosserà abiti che giocano con i colori e i volumi. La paletta cromatica sarà decisamente ampia, e accanto ai classici nero e blu intenso, troverete nuance vitaminiche e vibranti, quali l’arancione, il giallo fluo, il rosso fuoco e verde mela. Mentre sulle t-shirt, scarpe e pullover lo stile sarà contraddistinto da ampi volumi, tendenti all’oversize e linee definite e strutturate.

Un’altra particolarità che emerge dalla moda uomo primavera/estate 2018 sono le stampe utilizzate su capi come le t-shirt a maniche corte e i pullover, ma anche su pantaloni in denim e calzature. Un esempio di queste sono le girocollo firmate Gucci, che propongono stampe floreali “all over”, o maglioncini con tanto di orso e color rosa fluo. Una tendenza che mostra come gli stilisti abbiano osato nell’utilizzo dei colori, sperimentando stampe e proponendo abbinamenti giocosi davvero particolari.

Tornando alle forme, l’abbigliamento uomo 2018 è caratterizzato da ampi volumi, con taglio oversize, sia per la realizzazione di pantaloni, nei modelli classici e denim, che per giacche eleganti e comodi maglioni. Capi che diventano pratici e semplici da indossare, che si adattano sia per un outfit elegante e ricercato sia per un look casual.

Per quanto attiene gli accessori non possiamo di certo tralasciare gli occhiali da sole, con i nuovi modelli che offrono un’ampia varietà di forme e stili, da quelli classici con lenti squadrate a quelle a forma di goccia, caratterizzati da un mood vintage e retrò. A farla da padrone, in estate, saranno però le lenti specchiate, di svariate forme e colori. Mentre per gli amanti del futuro, gli stilisti propongono occhiali a fascia, chiamati a “mascherina”, perfetti per chi ama lo stile urban e moderno.

Passiamo alle calzature, le scarpe uomo primavera/estate 2018 sono pensate per essere indossate in ogni momento della giornata, adattabili sia con un look casual e informale, sia per occasioni serali più rigorose. Come tipologie lo stile prediletto è quello sneakers, con modelli “slip-on” facili e comodi da indossare, ma troviamo anche quelle con i classici lacci, proposte con colorazioni grintose e con borchie applicate. Per completare il look per la prossima bella stagione, non potevano mancare le indicazioni relative al taglio dei capelli. Dalle passerelle emerge uno stile a media lunghezza, con hairstyle che tende a coprire le orecchie, perfetto per essere portato sia in caso di capelli lisci che mossi. Un’altra tendenza di moda è la frangia, che viene tagliata dritta sulla fronte, oppure raccolta come ciuffo laterale.

Redazione Independent