Minacciato l'imprenditore abruzzese Carlo Toto leader delle Autostrade dei Parchi

MINACCIATO L'IMPRENDITORE CARLO TOTO. Minacce esplicite all'imprenditore Carlo Toto, numero uno di Autostrade dei Parchi, sono arrivate attraverso una busta inviata nella sede romana della società in via Giulio Vincenzo Bona. La busta con le 6 pallottole era contenuta in un pacco. Sul caso indaga la polizia della capitale. Nella sede della società sono intervenuti gli artificieri della polizia. E’ il secondo caso, in pochi giorni. Un’altra busta con un proiettile calibro 9, corredata di una lettera contenente minacce di morte, è stata inviata una settimana fa alla prefettura di Chieti. La missiva era indirizzata all’ex governatore Luciano D’Alfonso, agli assessori Silvio Paolucci e Dino Pepe oltre che ai dirigenti della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco e Vincenzo Orsatti, oltre che al sindaco di Lanciano, presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo.

La domanda, che gli investigatori si stanno rivolgendo, è se dietro questi atti intimidatori ci sia un'unica regia.

Redazione Independent