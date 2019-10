Mike Pompeo, il segretario Usa e' in Abruzzo

MIKE POMPEO IN ABRUZZO PER CONOSCERE LE SUE ORIGINI. Pacentro attende l'arrivo del segretario di Stato americano Mike Pompeo: strade di accesso chiuse e divieto di sosta ovunque, forze dell'ordine in gran numero e il paese in strada, circa mille e duecento abitanti, per un ospite d'eccezione. Case addobbate a festa con bandiere italiane, americane e dell'Ue per ricevere Pompeo nel paese che diede i natali ai suoi bisnonni paterni Paolo Pompeo e Gemma Pacella, prima che andassero a cercare fortuna in America alla fine dell'800 nel New Mexico.

Ricordiamo che anche la postar internazionale Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, ha origini abruzzesi e per la precisione identiche a quelle del segretario di stato USA.

Redazione Independent